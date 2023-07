ScuolaZoo approda ad Aquafan con balli e animazione

ScuolaZoo approda ad Aquafan, creando un legame con l’intero mondo studentesco giovanile. ScuolaZoo è infatti una testata giornalistica, un rappresentante d’istituto, un diario, ed anche un tour operator capace di portare in vacanza migliaia di studenti ogni anno. Per capirne le dimensioni mediatiche, ha 5 milioni di follower tra Instagram e TikTok e 1800 ambassador. Si tratta della community di studenti più grande d’Italia.

Con questo pedigree arriva ad Aquafan dove rimarrà fino al 16 agosto ogni mercoledì per far divertire il pubblico, in uno dei luoghi più importanti del parco acquatico: la storica Walky Cup. Lo staff di ScuolaZoo farà divertire la Generazione Z il mercoledì in due ore di animazione, balli, dj set e raffica di sorprese. "La mission di Aquafan e ScuolaZoo – spiegano dal parco – è la stessa: vivere i ragazzi e raccontare i loro sogni e bisogni, dando vita a contenuti ed esperienze ‘wow’ che uniscono e liberano il potenziale di ognuno".