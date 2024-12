Scuole accessibili per tutti: "In Romagna siamo un’eccellenza. Occorre superare ogni barriera"

Rimini si conferma un punto di riferimento in Emilia-Romagna per l’accessibilità delle strutture scolastiche. Secondo un recente studio di Openpolis, riferito al 2023, la provincia raggiunge una percentuale del 45,8% di edifici scolastici accessibili, classificandosi al primo posto in Romagna e al secondo nella regione. Un risultato significativo, frutto di politiche mirate che puntano a rendere le scuole luoghi inclusivi, capaci di accogliere le esigenze di tutte e tutti.

Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative, e Mattia Morolli, assessore all’edilizia scolastica, hanno espresso soddisfazione per i dati: "Questa percentuale testimonia l’impegno della nostra amministrazione nell’abbattere le barriere architettoniche e costruire un sistema scolastico inclusivo, che risponda anche alle esigenze dei bambini con disabilità. Le scuole non sono solo luoghi di apprendimento, ma rappresentano un motore di integrazione e uno strumento per garantire pari opportunità".

La consapevolezza dell’importanza dell’accessibilità ha guidato numerosi interventi infrastrutturali. Tra questi, spiccano i nuovi asili nido finanziati con i fondi del Pnrr, per un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro. Si tratta de Il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, de Il Girotondo in via Codazzi e della ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba. Questi spazi sono stati progettati non solo per essere sicuri, sostenibili e accoglienti, ma anche per rispondere ai più alti standard di accessibilità.

L’impegno di Rimini, tuttavia, non si limita agli interventi strutturali. "Le barriere architettoniche – sottolineano Bellini e Morolli – rappresentano solo una parte delle difficoltà da superare. Le barriere sociali e immateriali, meno visibili ma altrettanto significative, richiedono altrettanta attenzione".

Per questo motivo, il Comune ha stanziato oltre 6 milioni di euro per l’inclusione scolastica, finanziando progetti e servizi fondamentali come la presenza di educatori, l’acquisto di ausili didattici e il supporto personalizzato nei centri estivi. Ogni intervento è stato pensato per offrire soluzioni concrete e durature, con l’obiettivo di garantire a ogni bambina e bambino la possibilità di apprendere e crescere in un ambiente stimolante e senza ostacoli.

La pianificazione strategica prevede inoltre un’ulteriore crescita del numero di edifici scolastici accessibili nei prossimi anni. Questa attenzione alle infrastrutture si affianca a un approccio educativo che considera l’inclusione come un principio imprescindibile, fondato sulla consapevolezza che il diritto all’istruzione non è un privilegio ma una base per una società equa e moderna.

"Tutto questo – concludono i due amministratori – rappresenta non solo un diritto per le ragazze e i ragazzi, ma anche un dovere per una comunità che voglia definirsi giusta". accessibile e accogliente.