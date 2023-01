Scuole chiuse lunedì 23 gennaio 2023 in provincia di Rimini: quali e dove

Un muro di neve e Pennabilli, in provincia di Rimini (foto Petrangeli)

Neve a basse quote e previsioni meteo: in Emilia Romagna è allerta arancione

Rimini, 22 gennaio 2023 - Scuole chiuse domani, lunedì 23 gennaio 2023, in diversi comuni dell’entroterra riminese. In queste ore, a causa del maltempo che ha portato l'abbondante nevicata (circa 40 centimetri in poche ore) e viste le previsioni meteo, i sindaci di tutti i comuni dell'alta Valmarecchia hanno deciso di sospendere le lezioni per ogni genere di studenti. Lo stessa cosa ha stabilito, in serata, anche la Repubblica di San Marino,

Sulla propria pagina ufficiale Facebook il Comune di Novafeltria ha annunciato che "domani tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, resteranno chiusi. Anche il mercato cittadino settimanale non avrà luogo". La stessa decisione l'hanno già presa anche i Comuni di San Leo, Pennabilli, Talamello, Maiolo, Sant’Agata Feltria, Casteldelci: domani scuole chiuse.

Anche i sindaci di alcuni comuni della Valconca stanno valutando la chiusura delle scuole per domani, e in queste ore anche San Marino deciderà se teneri aperti o meno gli istituti scolastici.

Notizia in aggiornamento