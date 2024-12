Scuole dell’infanzia: il Comune alla ricerca di supplenti per sostituire gli insegnanti

Fino al 31 dicembre 2025, il Comune di Rimini le iscrizioni per la formazione di un elenco di candidati da cui attingere per supplenze come istruttori/insegnanti nelle scuole dell’infanzia. L’iniziativa riguarda la creazione di una lista di insegnanti disponibili ad assumere incarichi a tempo determinato, per sostituire personale assente nelle scuole comunali. Il Comune potrebbe infatti trovarsi nella necessità di sostituire, con urgenza, insegnanti assenti per malattia, congedo o altre ragioni. Possono partecipare alla selezione tutti coloro che non sono stati assunti negli ultimi dieci anni dal Comune di Rimini con contratto a tempo determinato o indeterminato e non abbiano superato il periodo di prova o siano stati licenziati.Le domande vanno presentate esclusivamente online, attraverso l’applicativo disponibile sul sito del Comune di Rimini