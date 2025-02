Scuole e turismo: "Slittare l’inizio delle lezioni"

Conflavoro Pmi Rimini lancia un appello alle commissioni scolastiche regionali affinché valutino attentamente la possibilità di posticipare l’inizio del prossimo anno scolastico dopo la metà di settembre. Una scelta che, secondo l’associazione, avrebbe un impatto positivo sul comparto turistico, fondamentale per l’economia della Riviera romagnola.

"La possibilità di far partire le lezioni anche solo una settimana più tardi – spiega Corrado Della Vista (foto), presidente di Conflavoro Pmi Rimini – consentirebbe alle attività stagionali di sfruttare appieno il mese di settembre, periodo in cui il turismo è ancora vivace grazie al clima favorevole e alla presenza di famiglie che possono pianificare vacanze più lunghe". Quest’anno, inoltre, il 15 settembre cade di lunedì, una data ideale per far coincidere l’avvio dell’anno scolastico con la chiusura ordinata della stagione turistica.

Secondo Conflavoro Pmi, ogni giorno in più di attività per le imprese stagionali si traduce in maggiore occupazione e crescita economica. "Il turismo è un pilastro della nostra economia locale – continua Della Vista – e un’apertura scolastica troppo anticipata penalizzerebbe un settore che genera posti di lavoro e benessere per il territorio".

L’associazione si rivolge anche agli assessori e ai consiglieri regionali della provincia di Rimini, chiedendo loro di intervenire per promuovere una decisione equilibrata, che tenga conto sia delle esigenze scolastiche sia delle necessità economiche locali. Conflavoro Pmi Rimini continuerà a monitorare il dibattito, portando avanti le istanze degli operatori turistici nella speranza che venga adottata una soluzione condivisa e vantaggiosa per l’intero territorio.