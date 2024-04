"Scuole Ferrari l’integrazione ha fallito"

"Le scuole Ferrari rappresentano il fallimento dell’integrazione". Attacca ad alzo zero Gioenzo Renzi capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. "La circolare del ministero dell’Istruzione, 8 gennaio 2010 n.2, stabilisce, nella composizione delle classi scolastiche, il limite del 30% di alunni con ‘cittadinanza non italiana’, consentendo eventuali deroghe motivate" premette Renzi. "Nelle scuole elementari Ferrari, in via Gambalunga, la deroga al rapporto massimo del 30%, è ampiamente stravolta, con classi composte addirittura dal 100% di alunni non italiani. Le famiglie italiane, giustamente preoccupate per l’apprendimento, lo svolgimento della didattica e dei programmi, iscrivono i propri figli in altre scuole primarie. Lo snaturamento dell’adiacente quartiere del Borgo Marina, divenuto un ghetto afro-asiatico, ha avuto conseguenze negative rilevanti sulle scuole Ferrari".