Scuole, Fiera, entroterra: 400mila km l’anno in autobus

"La somma che, per la propria quota parte, il Comune di Bellaria Igea Marina conferisce quale contributo 2025 ad Agenzia Mobilità Romagna ammonta a oltre 360mila euro". Lo sottolinea l’assessore alla Mobilità Nicola Missiani. Che rimarca come si tratti di un contributo importante a fronte di servizio di trasporto pubblico fondamentali per la città di Panzini.

Al contrario, la somma di 3.290,57 euro è solamente una sottovoce "che riguarda le sole corse interbacinali", aggiunge l’assessore. "Come riportato nell’atto, che alleghiamo la quota a carico del Comune è per il 2025 di 353.748,27 euro più 3.290,57 euro, ossia 357.038,84 euro.

"Una somma – prosegue l’amministrazione comunale – che traduce l’importante impegno, anche economico, messo in campo da ente ed amministrazione per un servizio così fondamentale per la comunità, in particolare giovani e giovanissimi, studenti e famiglie".

Sono infatti "quasi 400.000 i chilometri percorsi ogni anno dal trasporto pubblico sul nostro territorio comunale – segnala l’assessore Missiani – strategici anche in ottica turistica, di collegamento con la Fiera di Rimini, le altre località costiere, l’entroterra". A fare ’il conto della serva’, il costo finale è poco meno di un euro a chilometro.

Tra l’altro, conclude l’amministrazione – al punto 5 della della delibera in materia, oltre che il totale è anche esplicitato come la metà dell’importo, ossia 178.519,42 euro, sia già stato puntualmente impegnato e corrisposto ad Agenzia Mobilità Romagna".