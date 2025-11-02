Scuole in campo con la Protezione civile tra eventi, comunicazioni radio e giochi

Ormai da diversi anni il mese di ottobre, legandosi alla Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali, è un periodo denso di eventi per il Servizio Protezione Civile e l’Unione di volontariato di Protezione Civile della Repubblica di San Marino. Quest’anno in particolare ha visto la convergenza di un’esercitazione sul rischio sismico ’Eve Montefeltro-2025’ con la campagna Scuole in campo anch’io sono la Protezione Civile. "Una campagna quest’ultima che ci vede protagonisti – dicono dalla Protezione Civile del Titano – ormai da tre anni al fianco dei Gruppi comunali di Protezione Civile dell’Alto Montefeltro che hanno dato il via al progetto nel 2019. Si è trattato di un impegno quotidiano per numerosi volontari dell’Unione che li ha visti coinvolti sia nell’allestimento del campo, con montaggio di tende ed attrezzature, che nel ruolo di guida ai ragazzi delle scuole elementari e medie in visita".

I volontari hanno parlato agli studenti dei temi di protezione civile e di un approccio consapevole al territorio coinvolgendoli in attività divertenti come le comunicazioni radio, l’utilizzo della lancia antincendio e il gioco dell’oca a tema". Come in tutte le edizioni anche quella di quest’anno, che si è tenuta a Piandimeleto e a Belforte all’Isauro, "ha dedicato i fine settimana all’attività formativa rivolta ai volontari di protezione civile con esercitazioni teoriche e pratiche sull’utilizzo di attrezzature utili in emergenza quali le motopompe, il montaggio di tende e le modalità di comunicazione radio". Il servizio Protezione Civile di San Marino desidera "ringraziare di cuore tutti i volontari che si sono avvicendati e adoperati per la riuscita di questa esperienza ludico-formativa che si è dimostrata ancora una volta un successo grazie al loro entusiasmo e alla loro passione".