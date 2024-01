Scuole Pascoli e Carducci al capolinea

La sentenza che ’condanna’ due istituti scolastici storici di Bellaria Igea Marina, le primarie - un tempo si diceva elementari - Pascoli e Carducci. Al loro posto, in altro sito, cioè quello dell’ex centro tennis Maf di via Bellini, sorgerà un moderno complesso scolastico, finanziato con 3,8 milioni dal Pnrr (lavori al via quest’anno). La ’sentenza’ di demolizione è nella determina del responsabile del servizio del Comune, datata 28 dicembre. Nel documento si ricordano le condizioni stabilite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici). Che a livello nazionale, riguardo alla scuola, prevede "la sostituzione edilizia di 195 edifici per un totale di almeno 410mila metri quadri, con conseguente beneficio per circa 58mila studentesse e studenti", e una riduzione del consumo di energia di almeno il 50%. L’intervento è stato aggiudicato, per la città di Panzini, dal Consorzio Integra società cooperativa.

Il fondi del Pnrr arriveranno solo a condizione che il nuovo polo scolastico venga ultimato entro il mese di giugno 2026. "Il che implica da obbligo contrattuale che – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Michele Neri – nell’ipotesi più favorevole, gli studenti potranno sedersi sui nuovi banchi fin dal mese di settembre del 2025. Nell’ipotesi meno favorevole la demolizione dei due vecchi edifici dovrà avvenire entro il dicembre 2025, e vedrebbe gli studenti tornare sui banchi nella nuova scuola dopo le festività natalizie, a gennaio 2026".

Riguardo al possibile riutilizzo delle aree ’liberate’ dalla Pascoli e dalla Carducci (ne aveva accennato tempo fa il sindaco Filippo Giorgetti) l’assessore conferma che "al momento non ci sono indicazioni". La loro demolizione è una condizione imposta dallo stanziamento governativo (risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta, sono le più datate della città). Potrebbero anche semplicemente restare spazi vuoti, attrezzati a verde. In una città fortemente urbanizzata, sarebbe opportuno.

La nuova scuola all’ex Maf – sulla collocazione ci sono stati fiumi di polemiche da parte dell’opposizione, ma anche da frange del centrodestra cittadino non rappresentato in giunta attualmente - avrà tre sezioni per quindici aule, più laboratorio, palestra e mensa. Sarà toccata da tre piste ciclabili – ha più volte chiarito l’amministrazione, rispondendo alle obiezioni sulle problematicità possibili nella viabilità - con via Bellini che diventerà a senso unico, mentre sull’ex Statale 16, la via Ravenna, già da oggi nella zona corrispondente c’è un semaforo e un agente di polizia locale ogni giorno.

Mario Gradara