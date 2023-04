Se brucia la ‘fiamma’ dell’amore

Andrea Oliva

Uniti in amore, e in politica. Lui è Giulio Mignani, esponente di spicco di Forza Italia, di cui è stato coordinatore provinciale. Lei Beatriz Colombo, che ha coronato anni di militanza con la nomina a deputata alle ultime elezioni politiche per Fratelli d’Italia. Per Mignani galeotte furono le elezioni. "E’ giunta l’ora per me di compiere un passo in una direzione diversa - dice -. Da mesi collaboro con mia moglie dividendomi tra consiglio comunale a Riccione e Parlamento a Roma. Senza alcun ruolo ufficiale ma per l’amore che provo per la mia città e il mio Paese". Da qui l’adesione a Fratelli d’Italia e l’addio agli azzurri. La Forza dell’amore.