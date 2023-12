Se ci fosse ancora il grande Bellavista. Rimini avrebbe un nuovo stadio

A Rimini sono anni che si parla di un nuovo stadio, ma ad oggi sembra la canzone della grande Mina (Parole parole soltanto parole). Il Rimini sta giocando in uno stadio costruito nel 1933, praticamente grazie a Benito Mussolini. Io penso che se non fosse venuto a mancare quel grande presidente di nome Vincenzo Bellavista, il Rimini avrebbe oggi uno stadio nuovo e avrebbe calcato la grande platea della serie A. Il Romeo Neri in centro crea disagio per gli abitanti della zona, inclusi disordini e danni del dopo partita.

Lettera firmata