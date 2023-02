"Se il Comune ci dà il via libera a giugno demoliamo l’ex questura"

Pronti a demolire l’ecomostro. E a cedere gratis l’area per costruire 36 alloggi popolari, rinunciando a 600mila euro di introiti da sproprio. L’annuncio viene da Asi, Ariminum sviluppo immobiliare, proprietaria dell’ex (mancata) questura di via Ugo Bassi. Che accelera sul maxi-intervento. A fine 2022 Asi ha depositato al Comune "un’istanza di partecipazione al procedimento amministrativo" per inserirsi nel progetto di ‘rigenerazione urbana e riqualificazione’ dell’intero comparto interessato dal parco urbano Rimini Life. "Il nostro auspicio – spiegano dala società guidata dal commercialista bolognese Pietro Aicardi – è di avviare i lavori entro giugno 2023 e consegnare alla città un nuovo quartiere immerso nel verde, liberando l’area dall’attuale pericoloso degrado, per creare un nuovo spazio urbano di qualità entro il quale convivano dimensione privata e collettiva, con funzioni utili ai cittadini". Asi ha depositato una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività, ndr) per "l’attuazione immediata del 1° stralcio dell’intero progetto, con l’abbattimento degli edifici dell’ex questura (costo tra 1 e 2 milioni, ndr) che darà seguito al programma attivato dalle delibere comunali del febbraio 2020 e giugno 2022". Per questo il Comune ha convocato una Conferenza dei Servizi, la cui istruttoria si concluderà entro il 17 aprile ("l’amministrazione – osserva Asi – sta ancora valutando la proposta per le aree attigue all’edificio ex questura"). Costo totale previsto: tra 65 e 90 milioni di euro.

Quanto ai tempi, "le attività previste potranno iniziare nel secondo trimestre 2023, per terminare nel secondo trimestre del 2025". Due anni per la svolta. Ciò "in linea con quanto espresso dalla delibera di giunta del 27 giugno 2022". Il cronoprogramma "sarà influenzato dalla gara pubblica dell’appalto e la realizzazione delle opere", precisa Asi. "Con questa iniziativa – spiega Aicardi – intendiamo rendere più rapido ed efficace il programma di contrasto del degrado urbano e della microcriminalità che interessa l’area, sulla quale siamo intervenuti in questi anni con investimenti e azioni che hanno cercato di contenerne la proliferazione". Un’operazione in due fasi. Nella prima "demolizione integrale" del complesso. Nella seconda, post accordo di programma per il rilascio dei titoli edilizi, "eliminazione immediata del degrado esistente... e riqualificazione dell’intero compendio". Nell’istanza presentata a fine 2022 Asi prevede la cessione gratuita delle aree su cui il Comune realizzerà 36 alloggi di edilizia sociale, "risparmiando i costi di esproprio quantificati in 600mila euro". Un valore stimato in 7 milioni tra aumento di dotazioni e aree di pubblica utilità.

Mario Gradara