"Se il progetto fosse di Conad sarebbe andata diversamente"

"Impensabile aspettare il nuovo Pug, il Piano urbanistico generale, che è già in ritardo e arriverà a fine mandato. Va attivato un accordo di programma tra Comune e i privati per procedere con la riqualificazione dell’ex questura". L’hanno detto un po’ tutti ieri mattina in commissione i consiglieri di opposizione, seppur con argomenti e toni diversi.

La minoranza ha battuto molto sulla vexata quaestio dell’interesse pubblico: "Dov’è l’interesse pubblico nell’intervento per l’area Fox – tuona Carlo Rufo Spina di Fratelli d’Italia – in cui sorgerà un edificio davanti alle mura malatestiane? Sull’interesse pubblico decide la giunta, ma se ne deve dibattere in consiglio. Penso che se l’asta per l’ex Questura l’avesse vinto il gruppo Conad (che è stato sconfitto all’asta, ndr) anziché Asi, non saremmo in questa situazione". "La proposta per riqualificare lo stadio è partita in quarta – aggiunge Andrea Pari, Lega – e sull’ex Questura invece da subito il sindaco ha detto che chi ha vinto l’asta ha fatto un pessimo affare... Perché non dovremmo pensare male?". "Asi ha presentato uno studio – rincara Luca De Sio, capogruppo Lega – assicurando che con l’intervento ridurrà smog e traffico, e migliorerà la logistica. Se non è così, se manca l’interesse pubblico, vorrei la controprova dal Comune. Ci spieghino dov’è l’errore. Ma argomentino". Sulla stessa linea anche Enzo Ceccarelli della Lega.

"Per sostenere finanziariamente la Fiera – fa eco Gioenzo Renzi, capogruppo di Fd’I – si è dato il via libera alle palazzine e alla Conad del lago, in zona Palacongressi. Senza che la piscina abbia tra l’altro mai visto la luce. Qui si blocca tutto". Da Gloria Lisi (lista Lisi) l’invito a procedere per stralci, a partire dalla demolizione dell’ex nuova questura di via Ugo Bassi. "L’amministrazione – osserva tutta la minoranza con una nota congiunta – pare disposta a lasciare quell’area così come si trova per anni. Inoltre si rifiuta di motivare l’insussistenza dell’interesse pubblico, trincerandosi dietro un ‘no’ privo di ragioni. A noi interessa riqualificare quell’area (anche se non a ogni costo ovviamente), ci preme che l’individuazione dell’interesse pubblico non avvenga in modo arbitrario e iniquo, e soprattutto non motivato. Si rischierebbe di confondere l’interesse pubblico con quello politico. Ci auguriamo che il sindaco voglia distinguersi; diversamente non farebbe altro che giustificare i processi alle intenzioni che da più parti gli vengono mossi in città".

m.gra.