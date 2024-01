Se la politica scatena l’allergia

Ma chi me l’ho fa fare? E’ la risposta che incassano di solito i partiti a caccia di candidati. Pochi e sempre quelli. E per fortuna che il governo ha dato il via libera al terzo mandato. Nei paesi, quelli sotto i 5mila abitanti, avanza una nuova classe politica: il sindaco a vita. Di norma vecchi arnesi con radici nella Prima Repubblica. Ma sono l’eccezione. Nel resto della provincia si raschia il barile. Nelle città più popolose però va un po’ meglio. Sarà merito del ‘ritocchino’ allo stipendio. Ma non sempre la poltrona scotta. Alcuni ex sindaci venderebbero la madre pur di governare in eterno. Perché, diceva qualcuno, la politica è una malattia da cui non si guarisce. In casi estremi è consigliabile il vaccino.