Se la Riviera soffre, Santarcangelo vola

Crescita quasi raddoppiata di turisti a Santarcangelo in soli 4 mesi. Rispetto al 2019, da gennaio a maggio, sono stati oltre 8mila i visitatori e solo nell’ultimo mese 2.500 quelli che hanno visitato la Casamatta di piazza Balacchi. E’ la Pro Loco di Santarcangelo, che gestisce l’ufficio accoglienza, a dare i dati. Luglio sta andando "a gonfie vele", dicono. Accanto al calendario di eventi organizzati dalle associazioni, ogni settimana vengono organizzati itinerari tra centro, musei e grotte tufacee, che passano oggi anche dall’antica porta di San Michele, ingresso principale della città medioevale, e dalla Casamatta, da poco restaurata. Il trend di turisti in arrivo a Santarcangelo è in crescita anche rispetto al 2022: +21,8%. Stesse percentuali per i pernottamenti che a maggio hanno sfiorato quota 15mila (oltre 12mila italiani). "Ringraziamo prima di tutto i volontari che investono parte del tempo e delle energie nell’accompagnare i turisti alla scoperta dalla città _ dice l’assessore Emanuele Zangoli _ Sono persone preparate, che allietano gli ospiti con storie e aneddoti". "I risultati raggiunti in campo turistico – dice la sindaca Alice Parma _ sia per numeri assoluti che per trend di crescita, sono il frutto di un lavoro di valorizzazione di Santarcangelo che l’amministrazione sta portando avanti da diversi anni. La nostra città è fatta di cultura e cibo, paesaggio e artigianato, tradizioni e originalità. La costruzione di una forte rete tra amministrazione, associazioni e realtà del territorio, ci ha permesso di elaborare proposte culturali e eventi nel corso di tutto l’anno, rendendo Santarcangelo meta di turisti 12 mesi su dodici. Allo stesso tempo, la cura, la manutenzione e la riqualificazione attenta di parti della città, dalla Casamatta ai percorsi lungo i fiumi, danno nuove prospettive ai visitatori, offrendo spunti e proposte innovative e originali". Dei turisti italiani arrivati fino a oggi a Santarcangelo, la maggior parte proviene da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto mentre fra gli stranieri ci sono tedeschi, francesi, svizzeri e americani. "Vogliamo che il nostro sistema di accoglienza di alto livello – conclude la sindaca – diventi sempre più consolidato, grazie al lavoro di squadra: tra proposte culturali, valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, vitalità del tessuto commerciale e delle associazioni del territorio".

Rita Celli