Se l’acqua del depuratore diventa blu

Giuliano Bonizzato

Se è ormai certo che per l’estate che verrà San Ridracoli ci farà ancora la grazia di fornirci acqua per gli usi domestici, è peraltro ancor vivo in noi l’eco dell’ordinanza del sindaco di Rimini del 7 luglio 2022 che vietava, sino alla fine di settembre, gli annaffiamenti di orti, giardini, autovetture e cortili, chiudeva fontane pubbliche e piscine private e invitava i cittadini a preferire la doccia alla vasca, nonchè all’uso oculato del rubinetto per rasoi e spazzolini da denti. Giustamente preoccupati gli agricoltori: siccità del Po, conseguente secca del Cer e falde acquifere riminesi in particolare sofferenza.