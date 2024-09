Se li incontri a piedi che si fa? "Parla coi lupi"

"È fondamentale continuare ad informare i cittadini sulle norme da adottare con i lupi". Arriva forte e chiaro l’invito del sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti a non abbassare la guardia La presenza dei lupi nonm rappresenta un pericolo per l’uomo, ma spesso può mettere a rischio l’incolumità degli animali domestici. "Il fatto che la gente sia informata sulle buone pratiche per la convivenza con il lupo è di vitale importanza in un contesto normativo che non consente la ricollocazione di questi animali in altre aree", spiega Sacchetti. Proprio questa settimana il Comune, assieme agli esperti, ha tenuto tre incontri per informare i cittadini sul comportamento da adottare in caso di presenza degli animali. Sono state oltre 120 le persone provenienti da Canonica, San Vito e Sant’Ermete, che hanno partecipato, segnale che il tema è cogente e parlarne diventa necessario. Nel corso delle riunioni, gli esperti dello sportello lupo della provincia di Rimini, Giampiero Semeraro e Tania Bascucci, hanno fornito ai presenti una serie di informazioni sulle modalità per garantire una convivenza l’uomo e gli animali d’affezione. Successivamente è stato lasciato ampio spazio alle domande del pubblico. La presenza stanziale dei lupi a Santarcangelo e nel resto della provincia è documentata da oltre dieci anni grazie a una costante opera di censimento. Resta quindi fondamentale, come consigliano gli esperti, adottare determinati comportamenti considerando che la normativa vieta sia la cattura che l’abbattimento del lupo in quanto specie protetta. Ad esempio, se si incontra un lupo in auto è consigliato rallentare, fermarsi e lasciare che l’animale si allontani in sicurezza. Se invece si incontra il lupo a piedi è necessario parlargli, muoversi e fare rumore affinché se ne vada. Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.comune.santarcangelo.rn.it/.

Aldo Di Tommaso