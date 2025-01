Se ne parla con Bsm a Villa Manzoni

Mobilità sostenibile tra sport, economia e passione. Questo il tema che affronterà Banca di San Marino durante il quarto appuntamento di Bsm Academy in programma mercoledì prossimo a Villa Manzoni, a Dogana (inizio alle 18). Per Banca di San Marino interverranno il presidente Raffaele Bruni, il direttore generale Aldo Calvani e il responsabile commerciale Claudio Micheloni, e saranno affiancati dalla presenza di ospiti illustri. Tra loro Manuel Poggiali, riders coach Team Ducati Lenovo Gresini Racing Moto Gp e Serafino Foti, team manager Aruba.it Racing-Ducati e Aruba Cloud Moto E. Bsm Academy è un ciclo di incontri, nel quale la Banca offre il proprio contributo di riflessione su temi di rilievo, anche non strettamente bancari, per la diffusione di una sempre maggior consapevolezza circa le proprie decisioni di investimento. Vista la capienza limitata degli ambienti, si può prenotare il proprio posto consultando il sito dell’Istituto www.bsm.sm.