"Se ne va un pezzo della Riviera"

Profondo cordoglio da parte dell’amministrazione comunale riccionese. "Un imprenditore molto attivo anche in città, dove ha dato vita a locali che hanno fatto la storia del divertimento notturno come il Prince. Piemonti aveva collaborato di recente, insieme alla moglie Ambra Orfei, ad alcune iniziative d’intrattenimento in città". Alla famiglia rivolge il proprio cordoglio la sindaca Daniela angelini: "Alla famiglia, ad Ambra e alla figlia Ginevra va il cordoglio più sincero mio e di tutta l’amministrazione". A piangere la scomparsa di Piemonti anche il vice sindaco di Cattolica, Alessandro Belluzzi (foto): "La notizia della scomparsa di Gabriele Piemonti mi lascia senza parole, da oggi il mondo dell’intrattenimento notturno e non perde un vero e proprio punto di riferimento".