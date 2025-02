"Se non si punta sul turismo io lascio"

"Questo paese non crede nel turismo. Se non cambia qualcosa io lascio". È come sempre un fiume in piena il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Che punta il dito contro tutti nel giorno in cui presenta il ’palinsesto’ degli eventi di questo 2025. "Da metà 2022 – ricorda – abbiamo la tassa di soggiorno che ha portato circa un milione di euro nelle casse dello Stato, ma niente è stato speso per il settore turistico. Questo non è più accettabile, lo dico alla maggioranza, al governo, a me stesso. Io non ho avuto un euro in più nei capitoli del turismo in questi anni per fare le attività che abbiamo fatto. Abbiamo incamerato dall’Europa qualcosa come tre bandi, per circa 600.000 euro, finanziamenti privati per 300.000 euro all’anno per fare gli eventi; questo paese non crede nel turismo. O quest’anno si mettono delle risorse per il turismo e per riqualificare per esempio le strutture alberghiere e ritirare immediatamente l’emendamento della maggioranza inopportuno, fatto sulla riqualificazione delle attività, oppure io non credo più a niente e nessuno".

Un ultimatum vero e proprio prima di presentare gli eventi futuri che si materializzeranno in 266 giorni. Di più dello scorso anno. Tra gli eventi di punta il prossimo Song Contest (8 marzo) che richiama in territorio artisti e pubblico e genera un prezioso ritorno di immagine. Poi il Festival della Magia, Fluxo ed Energika che portano pubblico negli spazi verdi e puntano sul turismo dell’outdoor, Borgo Divino, nuovo format nato con il coinvolgimento dell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia. Ma ci saranno anche la San Marino Game Convention, Rapublic per i più giovani e San Marino Goodbye per la tradizione. Torna sul Titano la 1000 miglia e con la freccia rossa arrivano anche tantissimi altri raduni automobilistici e motociclistici. Confermati gli eventi musicali organizzati insieme alla San Marino Concert Band, il Symbol Remember e l’evento benefico organizzato dalla stessa segreteria di Stato al Parco Ausa. Main event dell’estate daranno lo Smiaf, il San Marino Comics e le Giornate Medioevali. Il Natale delle Meraviglie resta ovviamente l’evento di punta dell’inverno. Tra le novità c’è ‘Buone Nove’, ovvero un’iniziativa di rigenerazione urbana attraverso la street art organizzata con la collaborazione delle Giunte di Castello e che prevede la realizzazione di 9 murales di altrettanti artisti di fama in luoghi abbandonati. Non mancheranno gli eventi sportivi. Gli Internazionali di tennis, il Rallylegend e Gran Premio di San Marino restano quelli di punta, ma il calendario prevede numerose altre iniziative in sinergia con la segreteria di Stato per lo Sport e le Federazioni.