Sebastiano Mondadori a Cattolica per parlare di letteratura e poesia

Domani Sebastiano Mondadori a Cattolica. E’ in programma il secondo incontro di ’Onde di Carta’, organizzato dalla redazione di ’Talpa chi Legge’, ovvero Metella Orazi e Barbara Lorenzi con i Bagni Oasis 70 e 71 di Vanessa Tenti, in collaborazione con Radio Talpa e il patrocinio del Comune di Cattolica. Si parlerà di letteratura con il libro “Verità di famiglia”, edito da La Nave di Teseo, in cui Mondadori racconta la storia di un genio sfortunato e visionario, suo nonno Alberto, che ha contribuito alla creazione di un impero editoriale ma è stato troppo presto dimenticato. Anche la poesia sarà materia di dialogo con “I decaloghi spezzati”. L’appuntamento alle ore 21 ad ingresso libero.