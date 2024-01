Seconda fase, l’Omag c’è: "Convinti di poter far bene"

San Giovanni ci crede, a partire da domenica (ore 17) contro una big del campionato come Busto Arsizio. Parte la Pool Promozione di A2 femminile e sono appena 6 i punti di distacco dal quinto posto utile per arrivare ai play-off che potrebbero aprire al sogno A1. Ma non si dovrà sbagliare niente o quasi nelle prossime partite.

"Partiamo convinti delle nostre potenzialità – dice Matteo Bertini, coach di Omag Mt San Giovanni – certo è che dobbiamo rincorrere e per arrivare almeno quinti dobbiamo fare un salto di qualità con le grandi squadre". Nella regular season è mancata proprio la maturità nei big-match contro squadre come Macerata, Montecchio o Mondovì. "Siamo a 6 punti da Messina, che occupa la quinta posizione, e non sono poi tantissimi – dice coach Bertini – ma neanche pochi se giochiamo con bassa intensità. Possiamo fare meglio della regular season". Solo da poche settimane la squadra si allena al completo escluse le infortunate storiche come Saguatti e Cabassa: "Praticamente non abbiamo mai avuto la rosa al completo e questo ha inciso sulla classifica finale della regular season, ma ora comincia un altro campionato, dove può succedere di tutto. E noi ci proveremo".

Già da domenica, quando al PalaMarignano arriverà Busto Arsizio, tra le prime nel Girone A, e tra le favorite di questa Pool Promozione: "Noi possiamo giocarcela con tutti e la partita di Perugia in Coppa Italia lo dimostra. Loro sono fortissime, ma noi abbiamo motivazioni e pubblico di casa che ci possono dare una spinta in più, sarà subito una partita che dirà molto del nostro cammino". L’Omag Mt San Giovanni cercherà di arrivare nei primi 5 posti che daranno la possibilità di andare ai playoff per giocarsi la A1 femminile.

La prima classificata della Pool Promozione salirà direttamente di categoria, mentre la seconda giocherà la prima semifinale con la quinta e la terza la seconda semifinale con la quarta, quindi poi la finale tra le due qualificate stabilirà la seconda promossa in A1. San Giovanni ci vuole provare: "E’ il nostro sogno, vogliamo continuare a crederci – spiega coach Bertini – vogliamo dare un senso a questa seconda parte della stagione ed in questa fase può davvero accadere di tutto. La nostra squadra al completo non si pone limiti".

Nelle ultime tre partite, con tutte le giocatrici a disposizione, in effetti Omag Mt ha battuto 3-0 sia Lecco che Costa Volpino ed ha sfiorato il 2-2 a Perugia che poteva portare al tie-break nei quarti di Coppa Italia A2.