Seconda torre riaperta al pubblico

Completato il restauro della Seconda Torre e del Museo delle armi antiche di San Marino. Nei giorni scorsi sono stati i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, accompagnati dal segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi e il Segretario al Territorio Stefano Canti hanno a inaugurare il Museo delle armi antiche che si trova proprio all’interno della Seconda Torre o Torre Cesta. Dopo un lungo restauro uno dei luoghi simbolo del centro storico e il suo ricco patrimonio di armi, armature e reperti antichi tornano alla popolazione e ai turisti. Presenti, all’inaugurazione, il direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli e il sirettore di Aaslp Giuliana Barulli che hanno curato, per le rispettive competenze, il restauro della torre e il riallestimento del museo, oltre ai tecnici che hanno lavorato al recupero. "Restituiamo alla disponibilità dei sammarinesi e dei turisti uno dei monumenti più amati – ha detto il Segretario Belluzzi – i dati degli accessi ai nostri musei ci dicono che le torri destano da sempre grande curiosità e attraggono per la loro storia e la loro posizione". I rilievi e i controlli archeologici eseguiti in fase di restauro (2018-2023) sulla Seconda Torre hanno consentito di disporre di una maggiore documentazione per ricostruire la storia della fortificazione oggetto di importanti restauri stilistici e della costruzione degli spazi del Museo delle armi nel tempo.