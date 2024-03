Seduti al cinema per i bambini di Gaza

Con Movie Days gli studenti delle scuole secondarie di Riccione saranno presenti all’anteprima del film ‘I bambini di Gaza’. Al Cinepalace Giometti arriva il film di Loris Lai sull’amicizia di un piccolo palestinese e di un israeliano uniti dalla passione per il mare e il surf. All’iniziativa hanno aderito centinaia di ragazzi, per l’esattezza 282 a cui si aggiungono i docenti che li accompagneranno. Domani assisteranno all’anteprima gli studenti delle medie e delle superiori. L’iniziativa è organizzata da Cineventi, la società che anche quest’anno torna a Riccione con Ciné-Giornate estive di cinema dal 2 al 5 luglio, ed è realizzata in collaborazione con il Giffoni Film festival, la manifestazione cinematografica per bambini e ragazzi tra le più rilevanti a livello internazionale. L’evento è promosso dal Settore Scuola, Servizi educativi, Politiche giovanili e Cultura del Comune riccionese. Il film è liberamente ispirato al romanzo ‘I ragazzi di Gaza. Sulle onde della libertà’ di Nicoletta Bortolotti, ambientato nella striscia di Gaza durante la seconda Intifada nel 2003. Alla proiezione di venerdì mattina sarà presente la stessa l’autrice, che incontrerà le ragazze e i ragazzi presenti in sala per discutere insieme a loro.