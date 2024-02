‘Seggioline’ con Beltrami e Cannizzaro al Teatro della Regina

Doppio appuntamento a Cattolica e a Santarcangelo oggi per la rassegna Sciroppo di Teatro, bambine e famiglie a teatro con la ‘ricetta’ del pediatra. Al Teatro della Regina di Cattolica, alle 16,30, va in scena lo spettacolo di clownerie Seggioline di Teatro Telaio con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. Eloquente la storia incentrata su un lui e un lei. Lui, molto ordinato, costruisce sedie per stare seduti, fermi e composti come si deve e per fare quello che si deve fare. All’improvviso però arriva lei col suo sacchetto pieno di stranezze: oggetti e colori diversi come diverse sono le cose delle quali è fatto il mondo. Cose che servono a completare, trasfigurare, fare crescere e diventare grandi. È un viaggio surreale tra le emozioni che possono nascere dall’incontro di due persone in apparenza distanti tra loro, ma che forse hanno bisogno l’una dell’altra, senza saperlo. In questo modo i due personaggi inizieranno a trasformare ciò che hanno intorno e a trasformarsi, scoprendo che l’altro non è così lontano. Che qualcosa che lui o lei hanno: è un pezzo di ciò che manca agli altri Lì può cominciare il gioco e la festa e possono nascere nuovi sguardi e nuovi pensieri. Sempre oggi Sciroppo di Teatro, progetto di welfare culturale di Ater Fondazione, va in scena anche a Santarcangelo con Cenerentola. Appuntamento alle 16,30 al Lavatoio.