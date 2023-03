Segnali ok da Berlino Anche senza voli la prossima estate parlerà tedesco

Voli o non voli, i tedeschi sbarcheranno in riviera. Voglia d’Italia e voglia di costa romagnola, la Teutonengrill è quella emerge dall’Itb di Berlino, la più imporante fiera del turismo tedesca. "I portali esteri di Promozione alberghiera registrano, tra richieste e visualizzazioni – spiega il presidente di Promozione alberghiera, Antonio Carasso – un aumento del 42% dal mercato tedesco rispetto allo stesso giorno di un anno fa e un +38% dal mercato francese. C’è molto interesse, specie per le Pentecoste (il grosso delle prenotazioni è dal 4 all’11 giugno, ndr) e per il mese di luglio, con vacanze di almeno sette giorni". Trend confermato anche da Tui Deutschland, colosso dei tour operator. "Molto gettonato – continua Carasso – il treno giornaliero Monaco-Rimini, apprezzato dai tedeschi per il basso impatto ambientale e il costo contenuto. E se ci fosse un volo di linea giornaliero da Francoforte credo sarebbe sempre pieno. Mancano 1 o 2 collegamenti con il nostro aeroporto". "Ottime premesse per l’estate, già a partire dalle Pentecoste – fa eco Valeria Guarisco, VisitRimini –, con netta crescita di prenotazioni dalla Germania rispetto allo scorso anno".

Sarebbe un’impresa: nel 2022 Rimini ha messo a segno 85.147 pernottamenti e 440.425 arrivi dalla Germania. Il numero più alto degli ultimi 10 anni. Nel 2012 gli Herr Fritz erano stati 63.979 (presenze), per 350.700 pernottamenti. Trend in lieve crescita fino al 2019, poi il crollo per il Covid. L’anno scorso la ripartenza, che ha visto confermati i tedeschi nel ruolo di ospiti esteri più numerosi, dopo la sparizione dei russi.

"Emerge grande ottimismo, da parte della filiera turistica italiana all’ITB di Berlino – attacca il sindaco Jamil Sadegholvaad – per un nuovo balzo in avanti del mercato turistico nel 2023. Le sensazioni positive hanno una ragione nelle percentuali di crescita registrate nel 2022 da parte di quello che, non solo per Rimini e per la riviera, è il primo mercato incoming verso l’Italia. Numeri da record, per arrivi e pernottamenti dalla Germania. Il boom dello scorso anno, dopo il buco nero della pandemia, è viatico incoraggiante per il 2023 soprattutto perché frutto degli investimenti in promozione e in iniziative di accessibilità messe in campo da Regione, Apt, Comuni. Penso al treno Monaco-Rimini, operato da Deutsche Bahn e ÖBB, efficace strumento a cui quest’anno, dal 10 giugno, sarà affiancato il Nightjet, in collaborazione con Trenitalia, con tappe a Rimini, Riccione e Cattolica, partenza da Vienna e Monaco. La nuova iniezione di interesse della Germania nei nostri confronti è anche dovuta all’incremento della qualità ambientale e culturale complessiva delle nostre destinazioni. Una delle caratteristiche di quel mercato è la sua estrema attenzione ai temi della vacanza esperienziale, green, sostenibile, in particolare nei mesi della cosiddetta ‘destagionalizzazione’. Questo è uno dei temi principali del lavoro ulteriore che ci aspetta, insieme a quello dell’accessibilità, con in primo piano l’aeroporto".

Mario Gradara