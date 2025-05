Segreteria Pd, la battaglia tra vecchi e nuovi finisce in Gloria

Largo ai giovani nel Pd, ma se alle spalle ci sono i ‘vecchi’. Mentre si avvicina il momento del congresso del Partito democratico riccionese, si fa sempre più chiara la direzione da intraprendere. Saltato il bis per Riziero Santi, il segretario uscente che ha detto no a una ricandidatura, perde di consistenza l’ipotesi di una chiamata per Fabio Galli, attuale presidente di Geat. La ricerca di un politico di esperienza per guidare il partito si è scontrata con i ‘no’ di Santi e di Sabrina Vescovi. L’ipotesi Galli, che già detiene la carica di presidente di Geat, non è piaciuta a chi chiede al segretario di fare politica senza incarichi pubblici. Ed eccoci così arrivati a Gloria Fabbri, l’attuale capogruppo. Il suo nome è sempre più lanciato verso la segreteria. Ha guidato fino ad oggi il gruppo dei giovani consiglieri comunali, ma non ha una solida esperienza politica. Così si rifanno avanti i ‘vecchi’. L’idea è quella di inserire in segreteria figure navigate. Una sorta di tutori per accompagnare la segretaria nella fase di costruzione delle future alleanze politiche fino ad arrivare al confronto sul candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni del 2027.

Lo stesso Santi potrebbe rispuntare in segretaria, ma non più come guida. In questo scenario appare scontata la presenza di Sabrina Vescovi, che tornerebbe dunque nell’organo direttivo del partito. Una sorta di affiancamento per accompagnare la nuova classe dirigente Pd. Rispetto all’ultima segreteria di Santi si invertirebbero i fattori: non più un segretario esperto con a fianco giovani da far crescere, ma una segretaria giovane con alcune figure esperte al suo fianco.

a.ol.