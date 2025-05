Segreteria Pd, strada spianata per Vescovi

Il Pd apre la strada a Sabrina Vescovi. La ricerca di profili giovani a cui affidare la segreteria del partito si è scontrata con la real politik. Troppo delicata la fase di avvicinamento alla campagna elettorale del 2027 per rischiare passi falsi con un segretario inesperto. Crollano le quotazioni di Gloria Fabbri, attuale capogruppo designata alla segreteria nell’ottica di far crescere il gruppo giovane. Si torna così sulla strada maestra, quella che porta a un segretario solido e di lungo corso. Gli appelli rivolti a Riziero Santi sono tuttavia caduti nel vuoto. Allo stesso modo pare fuori dai giochi Fabio Galli, che ha già accettato la riconferma alla guida di Geat. Il cumulo di incarichi è un elemento che poco a una parte del partito.

Dunque tutte le strade portano a Sabrina Vescovi. Nelle settimane scorse si era detta non disponibile per l’impossibilità a conciliare la vita professionale alla guida del Pd. Ma la posizione si è progressivamente modificata. In un secondo momento veniva data in segreteria con un ruolo di sostegno al segretario. Posizione largamente superata negli ultimi giorni. Il nome della Vescovi viene ormai dato certo per la guida del partito. E le diretta interessata col passare dei giorni sembra aver dato la sua disponibilità. La nomina eviterebbe giravolte nel gruppo consiliare del Partito democratico, dove rimarrebbe al proprio posto Gloria Fabbri. In attesa dell’inizio del congresso del Partito democratico, sarà interessante capire anche la linea politica che il partito si darà in maggioranza.

a.ol.