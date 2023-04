"Sei anni di attesa: potati gli alberi, ma sembra uno scherzo"

"Aspettavamo da almeno sei anni e abbiamo chiesto la potatura dei tigli di via Baldini e via Mazzi tante volte. Alla fine è stata fatta, martedì scorso, dagli incaricati dal Comune, ma i risultati sono a dir poco deludenti. Quanto fatto stride ancora di più se confrontato all’intervento puntuale e ineccepibile che ha invece fatto una cooperativa privata in via Pascoli a Bellaria". Alcuni residenti di Igea Marina imbufaliti si sono rivolti al consigliere comunale di opposizione Alessandro Berardi (Civici per Bellaria Igea Marina) per segnalare quello che ritengono un intervento fatto non proprio a regola d’arte. "Ci sentiamo presi in giro – continuano i residenti – hanno tagliato solo i rami più piccoli. Non risolve il problema dei danni che i tigli causano ad auto in sosta e cancellate".