Sei anni di battaglie a canestro, il Comune rinnova con Moab

Ancora sei anni di palla a spicchi a due passi dalla spiaggia. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto speciale presentato da MOAB, azienda a livello nazionale nell’organizzazione di eventi e nel marketing dello sport che fin ha affiancato l’amministrazione comunale nella realizzazione del campo da basket sul mare a fianco di piazzale Kennedy fin dalla sua creazione. Quel rettangolo colorato in due anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati e per gli eventi che portano il basket all’aperto e al mare. Realizzato in collaborazione a Red Bull, il MOAB Court ha nel suo dna curato da Truly Design alcuni elementi del territorio come l’arco d’Augusto, il ponte di Tiberio, la ruota panoramica e waterfront che lo hanno fatto diventare tra i luoghi più istagrammati del territorio non solo tra gli appassionati di basket ma soprattutto tra la gente comune, turisti e riminesi. Dopo due anni la giunta a deciso di rinnovare la collaborazione con MOAB. L’approvazione del progetto speciale da parte della giunta, dopo il successo dell’edizione 2023, vuole rilanciare l’area in vista della preparazione della seconda edizione del Moab Court Experience, l’evento dedicato alla contaminazione tra basket 3x3 e mondo urban street in via di definizione al MOAB Court in luglio. "Con il suo design moderno e la sua posizione strategica, il playground è diventato subito un campo molto amato non soltanto dagli atleti e dagli appassionati di basket, ma da tutti i cittadini e turisti" sottolineano dall’amministrazione comunale. "Sono molto soddisfatto dell’approvazione di questo progetto - spiega al CEO di MOAB, Andrea Cicchetti - perché rappresenta la prosecuzione nel solco dell’idea di realizzare un campo da basket per la città in un luogo istrionico quando ancora il Parco del Mare era un grande cantiere".