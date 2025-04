Sei comici emergenti si sfidano a colpi di risate

Locomix diventa maggiorenne ed è pronto a proclamare il comico emergente vincitore della 18esima edizione del concorso. In gara ne sono rimasti sei e sabato, alle 21, al Teatro Concordia di Borgo Maggiore su daranno battaglia nella finalissima organizzata come sempre nel dettaglio dall’Associazione Locomotiva in collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia. La serata avrà come special guest Virgigno, direttamente da Zelig, insieme alle divertenti incursioni del duo Marco Tamagnini e Gianni Bardi. A presentare lo show saranno Ettore Mularoni, Marina Tamagnini e Mauro Granaroli dell’Associazione Locomotiva. I sei finalisti nel percorso delle selezioni sono stati ‘spediti’ all’ultimo step dal pubblico che, serata dopo serata, ha scelto i suoi preferiti. Pubblico al centro dello spettacolo con la Riffa, format che è tornato dopo anni a scatenare l’ilarità generale con tre prove: canto, recitazione e danza. Superate brillantemente dai magnifici sei che ora si sfideranno in finale. Si tratta del comico italo-senegalese di Milano Assane Diop, del comico e caricaturista della provincia di Ferrara Enrico Balboni, la comica, autrice e monologhista di S.Severino Carolina Vicentini, il comico e stand up comedian cesenate Fabrizio Borghetti, lo stand up comedian italo-marocchino Yassin Kefi e il comico, autore e attore di Milano Manuele Laghi. "Questa edizione di Locomix si presenta davvero particolarmente ricca e stimolante – dicono gli organizzatori prima dell’ultimo step della 18esima edizione – In scena un ampio registro di stili comici, che spaziano dai monologhi alla stand-up, dalla comicità surreale a quella demenziale". Durante l’evento si svolgerà anche una raccolta fondi a favore di dall’Associazione San Marino for the Children. "Locomix – dice il segretario di Stato al Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati – rappresenta davvero un esempio virtuoso di come l’investimento in cultura e spettacolo possa generare ricadute positive anche in ambito turistico, rafforzando l’immagine della Repubblica di San Marino come luogo di vivacità culturale". I biglietti per assistere alla finalissima sono in vendita online https://www.liveticket.it/locomix.