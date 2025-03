Sei cortometraggi raccontano la città

Raccontare Santarcangelo in 48 ore attraverso gli occhi della poesia, facendosi ispirare dalle opere dei grandi nomi che nei secoli, fino ai giorni nostri, hanno affrescato in versi questa terra, da Nino Pedretti a Tonino Guerra, passando per Raffaello Baldini, Annalisa Teodorani, Gianni Fucci e Giuliana Rocchi: La Valigia dell’Attore di Samuele Sbrighi, in collaborazione con il Comune di Santarcangelo e la Fondazione Culture Santarcangelo (FoCuS), ha scelto la valorizzazione del territorio come tema centrale della propria 48 ore di cinema, in programma sabato e domenica.

Il format, alla sua seconda edizione, metterà alla prova i ragazzi nella scrittura, produzione e post produzione di sei cortometraggi ispirati e girati interamente all’interno del Comune di Santarcangelo: gli studenti della scuola di cinema, suddivisi in sei squadre, dovranno sorteggiare uno tra gli autori della rosa e scegliere un racconto o una poesia dalla quale farsi ispirare per la scrittura del corto. Tempo a disposizione per consegnare l’opera finita 48 ore. A supportarli, lavorando gomito a gomito coi ragazzi, sei professionisti del territorio: i videomaker Michele Abbondanza, Samuele Apperti e Claudio Zamagni, il regista Alessio Petrillo e lo sceneggiatore Andrea Bernardini.

"L’obiettivo di questo progetto, ma più in generale della nostra scuola, è quello di formare un attore a 360 gradi, in modo che ognuno diventi autore di se stesso" ha spiegato Sbrighi. "Conoscere il mezzo cinematografico, in tutte le sue sfaccettature, è fondamentale. In un mercato piuttosto chiuso e spesso poco coraggioso come quello italiano, in cui le grandi produzioni difficilmente investono nel nuovo, è importante che i ragazzi facciano rete".

I sei cortometraggi saranno i protagonisti di una piccola notte degli Oscar clementini, che si terrà il 17 aprile al Supercinema di Santarcangelo dove saranno premiati il miglior corto, la miglior sceneggiatura e la migliore interpretazione.