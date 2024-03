Sei donne da premiare

Sei donne riccionesi che si sono distinte nel mondo del volontariato. Questa sera a svelare i nomi delle premiate nella serata con inizio alle 21 che si svolgerà al palazzo del Turismo, sarà il conduttore Francesco Cesarini, presidente di Famija Aricunesa. In occasione della Giornata internazionale della donna la Commissione pari opportunità propone una serata dedicata al mondo del volontariato e della solidarietà al femminile. L’iniziativa ‘Le donne che aiutano chi ha bisogno’ racconta le storie di alcune donne riccionesi che, con uno spiccato senso dell’altruismo, della responsabilità e del senso civico, si sono dedicate al sociale e alla solidarietà. In precedenza la candidatura dei nomi è stata curata dalla Commissione pari opportunità in collaborazione con le associazioni di volontariato della città.