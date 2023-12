Sei studenti conquistano il premio

Sono stati analizzati casi aziendali e ambiti come la digitalizzazione, la open innovation e la sostenibilità nelle sei tesi in Ingegneria gestionale selezionate per il premio di laurea ‘Alberto Dormio’ dell’Università di San Marino, in collaborazione con il Club 41 Italia. Il riconoscimento, intitolato all’ex direttore del corso di laurea scomparso nel 2020, è stato consegnato ieri a Valentina Mini, Samanta Pazzini, Anna Rinaldi, Michele Rizzi, Davide Felici e Giorgia Giacché. Riservato agli studenti che dopo aver concluso il triennio nell’anno accademico 2021-22 hanno proseguito sul Titano con il percorso magistrale, il premio è stato assegnato da una commissione nominata dal rettore sammarinese, Corrado Petrocelli. Presenti alla cerimonia, nella sede universitaria del World Trade Center di Dogana, Fabio Agabiti, in passato presidente del Club 41 Italia e ora di quello di Rimini, insieme ai vertici dei corsi di laurea in Ingegneria gestionale rappresentati dalla direttrice, Barbara Bigliardi, e dal vicedirettore, Leonardo Tagliente.