Seimila pazienti per il Cau: "Cure veloci e affidabili"

Da quando è stato aperto, a metà gennaio, ha accolto già più di 6mila pazienti. Il Cau di Santarcangelo, il nuovo centro di assistenza urgenza presso l’ospedale ’Franchini’ che ha preso il posto del pronto intervento, dal 15 gennaio al 5 maggio ha registrato 5.904 accessi. E solo nell’ultima settimana – dal 6 al 12 maggio – sono stati ben 432 i pazienti che si sono rivolti al Cau, con il picco (70 accessi) nella giornata di sabato 11. Guardando sempre ai dati dell’ultima settimana, si scopre che le fasce orarie con più afflusso di pazienti sono state quelle dalle 8 alle 14 (186 accessi) e dalle 14 alle 20 (182). Ancora: 14 i pazienti ricoverati dal Cau al reparto di medicina e 35 quelli trasferiti altrove, mentre 15 hanno lasciato l’ospedale prima della visita.

Tra i pazienti che si sono recati al Cau c’è anche Silvano, 70enne residente a Santarcangelo. È andato venerdì 10 la prima volta, ed è tornato due giorni fa per la visita di controllo. Silvano ha promosso a pieni voti il servizio, tanto da aver deciso di regalare una corposa mancia (100 euro) ai sanitari. "L’ho fatto – racconta lui – perché quando trovi persone che dimostrano, in modo concreto, passione per il lavoro e professionalità, viene spontaneo ringraziarli". Silvano si è recato al Cau "dopo una polmonite. Avevo qualche dubbio prima di andare, ma l’ho fatto perché il mio medico di base non era disponibile". Ma Silvano ha dissipato presto i dubbi. "Il tempo di attesa è stato minimo a differenza di quel che accade spesso e volentieri, purtroppo, nei pronto Soccorso. La visita e gli accertamenti al torace sono stati svolti in maniera impeccabile". Silvano ha deciso di rendere pubblica la testimonianza "perché spesso, sui giornali, si leggono solo le storie negative. Io il servizio del Cau l’ho toccato con mano, posso dire che funziona...". Al di là della sua testimonianza, l’efficienza del nuovo Cau resta uno dei temi caldi della campagna elettorale a Santarcangelo.