Seimila riminesi hanno detto "sì" alla donazione di organi

Poco meno di 6mila "sì" alle donazioni degli organi in appena 10 mesi. E’ la sensibilità dei riminesi certificata dai dati emersi dal primo di gennaio ad oggi. Per l’esattezza sono 5856 i "sì" alla dichiarazione di organi e tessuti che si può fare in occasione del rilascio della carta d’identità elettronica all’Ufficio anagrafe. "Una cifra importante - spiegano dall’amministrazione comunale - che conferma anche il buon ‘funzionamento’ del progetto ‘Una scelta in Comune’ nell’ambito del quale l’anagrafe centrale e le delegazioni espongono opuscoli divulgativi per una corretta e approfondita informazione su questa opportunità rivolta a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia". Si tratta di una campagna di comunicazione che comprende istituzioni e associazioni, tramite la sensibilizzazione die cittadini sulla normativa. L’operatore comunale, al momento del rilascio o del rinnovo del proprio documento d’identità, chiede all’utente di scegliere tra tre opzioni: sì, acconsento alla donazione dei miei organi e tessuti; no, non acconsento alla donazione dei miei organi e tessuti; oppure, non mi esprimo in merito alla donazione. L’eventuale dichiarazione d’identità poi viene trasmessa dal Comune in via telematica al Sistema Informativo Trapianti. Se il cittadino vuole cambiare la propria dichiarazione già resa, può farlo rivolgendosi all’ufficio Asl competente. "Quella della donazione di organi tessuti è un atto volontario, consapevole e di responsabilità civile che dimostra la generosità delle cittadine e dei cittadini verso la comunità e chi ha bisogno. Una scelta delicata e personale che può davvero cambiare la vita di tante persone e famiglie - dice l’assessore ai Servizi civici, Francesco Bragagni -. La risposta positiva di tanti riminesi conferma la bontà del percorso avviato".