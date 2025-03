Select Usa, opportunità negli Stati Uniti per imprenditori e investitori sammarinesi

Il Department of Commerce Usa organizza anche quest’anno l’iniziativa Select Usa, per invitare imprenditori ed investitori esteri ad orientare le loro attività ed i loro investimenti anche sul territorio statunitense. Gli operatori sammarinesi interessati all’iniziativa potranno partecipare a uno specifico evento di presentazione che si terrà mercoledì in provincia di Bologna. L’iniziativa vedrà anche la partecipazione della segreteria Industria per incontri istituzionali e per discutere di nuove opportunità di collaborazione con gli Usa per gli operatori economici di San Marino. Per info mazza@sanmarino.amcham.it o info.industria@gov.sm.