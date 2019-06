Riccione, 16 giugno 2019 - Sono le 11,30 quando sulla spiaggia di Riccione scatta il selfie dell'estate (FOTO). Dai microfoni in spiaggia della Publiphono arriva la chiamata per i bagnanti. Tutti sulla battigia, tutti con le braccia al cielo. E chi poco prima era sul lettino si butta nella mischia. L'obiettivo di Gilberto Fuzzi e di Pico, i due fotografi che immortalano il momento mettono nel mirino almeno 10mila persone.

Tante sono quelle che si precipitano sulla battigia dal porto canale di Riccione fino a piazzale San Martino su circa due chilometri di spiaggia attraverso una quarantina scarsa di stabilimenti e due spiagge libere. “Una risposta del genere non me la sarei mai immaginata - dice il bagnino Gilberto Fuzzi, l'ideatore della maxi foto di gruppo -. Per giorni non ho dormito pensando a cosa sarebbe potuto accadere, ed invece è stato incredibile vedere tanta partecipazione e voglia di esserci”. Per la buona riuscita dell'iniziativa hanno partecipato i colleghi e la Cooperativa bagnini oltre alla Publiphono.

© Riproduzione riservata