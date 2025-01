Semafori rossi ignorati. Infrazioni, 34 al giorno

Trentaquattro ’kamikaze’ al giorno. Conducenti di auto, moto e furgoni che sono transitati col semaforo rosso, mettendo a rischio la propria vita e quella di altre persone. Nel 2024, sulle strade del comune capoluogo, sono state accertate dalla polizia locale la bellezza di 12.415 infrazioni, con una media di circa 34 infrazioni ogni giorno, contro le 12.462 infrazioni nel 2023, dunque 47 violazioni in meno rispetto all’anno precedente. Il record di multe per passaggi col rosso va all’incrocio viale Principe Amedeo-via Perseo (3278), seguito da via Regina Margherita-via Catania (2.676 sanzioni).

"Una abitudine molto pericolosa e ancora troppo diffusa – sottolinea l’amministrazione comunale – ma che nel corso degli ultimi anni ha registrato un lieve un calo delle violazioni negli incroci dove sono posizionati gli impianti ‘Vista Red’ con un trend, di anno in anno, in costante diminuzione: nel 2021 sono stare 16.344 le infrazioni, 14.185 nel 2022, 12.462 nel 2023 per arrivare alle 12.415 del 2024".

Resta il fatto che "il passaggio con il semaforo rosso continua ad essere un comportamento molto frequente e molto pericoloso, tra le principali cause di incidente stradale". Tra le altre, come noto, la guida in stato di ebbrezza e con il telefonino in mano.

Diversi i videoclip archiviati nei server della polizia locale che mostrano conducenti di auto o moto, incuranti della luce rossa emessa dall’impianto semaforico, procedere lo stesso, rischiando un incidente con un altro veicolo o, peggio, di investire un pedone o un ciclista proveniente dall’altra strada. "Una situazione purtroppo ancora troppo diffusa, come riportato anche nel recente fotogramma che ritrae un’autovettura che transita su via Consolare San Marino (ss72) in direzione monte-mare all’incrocio con via Barattona, incurante dell’obbligo di fermarsi imposto dal semaforo rosso, con la conseguenza di impattare contro un altro veicolo".

È uno dei tanti casi fortunati, cioè senza gravi conseguenze, che vengono immortalati ogni giorno dai ‘vista red’, posizionati nei diversi incroci del territorio. Una dislocazione di occhi elettronici, estesa a diverse intersezioni, che punta a garantire la sicurezza della circolazione e la prevenzione degli incidenti stradali. "Deterrenti importanti, ma che non sono sufficienti a limitare le violazioni commesse da alcuni conducenti". Sono 8 gli incroci cittadini dove è posizionato un ’vista red’.