"Semaforo e rotonda per assicurare l’incrocio"

Sarà messo in sicurezza il terribile incrocio del "curvone" di San Giovanni in Marignano lungo la provinciale Sp58 in direzione da e per la frazione di Santa Maria in Pietrafitta, dove la provinciale interseca via Cassandro, strada secondaria di periferia che collega però San Giovanni a Cattolica ed all’area artigianale di entrambi i due Comuni. Uno dei punti più pericolosi del traffico cittadino marignanese e non solo, teatro troppo spesso di incidenti pericolosi e gravi, ora pare però essere finalmente nel mirino di Comune di San Giovanni e Provincia di Rimini. Il sindaco marignanese Daniele Morelli spiega: "Conosciamo molto bene quel punto e sappiamo del pericolo nel percorrere quel tratto di strada – spiega il primo cittadino – siamo in continuo contatto con la Provincia di Rimini che gestisce quel tipo di strada, che va ricordato è appunto provinciale. Ma siamo giunti ad un piano di intervento in due fasi. Nei prossimi mesi sarà allestito un semaforo sia lungo la provinciale che in via Cassandro, in modo tale da rallentare il traffico e creare situazioni di minor pericolo, nell’intero incrocio e dunque nella curva. La Provincia ce lo ha assicurato, attendiamo l’intervento quanto prima".

Ma non finisce qui, per il futuro della strada di scorrimento che portando verso Santa Maria in Pietrafitta conduce poi verso Tavullia e dunque verso le Marche e pure verso l’area artigianale di Pirano di Tavullia. "L’obiettivo finale è realizzare una maxi-rotatoria – spiega il sindaco – che modifichi la viabilità in quel tratto e lo renda più sicuro anche con maggior spazio per le manovre. Ma la progettazione ed il finanziamento spetta alla Provincia di Rimini, e dunque siamo fiduciosi che questo possa avvenire poi nei prossimi mesi, nel frattempo arriverà un semaforo come ho già ribadito". Lungo tale via il Comune di San Giovanni ha introdotto anche un piano di postazioni di autovelox ma non sono bastati negli ultimi anni come deterrente per limitare le alte velocità dei conducenti, soprattutto per chi proviene dalle Marche in direzione Romagna, mentre nel verso opposto chi vuole svoltare a sinistra in via Cassandro si trova a dover sostare pericolosamente in mezzo alla carreggiata ed in un punto, in piena curva, con scarsa visibilità.

