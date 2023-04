Semaforo guasto sulla via Emilia Traffico in tilt, intervengono i vigili

Caos sulla via Emilia da ieri mattina a causa di una grave guasto al semaforo. Ad andare in tilt è stato l’impianto che regola l’incrocio tra la statale e la via Montevecchi. Fin dalla prima mattinata gli uffici del Comune e il comando della polizia locale sono stati tempestati di chiamate, da parte di automobilisti e residenti che segnalavano il problema. È stato fatto un sopralluogo, ma la ditta responsabile della manutenzione dell’impianto ha verificato che il guasto è più serio di quanto si poteva immaginare inizialmente. Per sistemare il semaforo servono infatti nuove schede elettroniche, ma l’intervento di riparazione potrà essere effettuato solo la prossima settimana. L’azienda spera di poter riuscire a sistemare tutto già nella giornata di domani, ma non è affatto scontato.

Da ieri così il semaforo è lampeggiante, e lo resterà per tutto il weekend e sicuramente pure domani. Visti i disagi provocati dal guasto, la polizia locale da ieri ha iniziato a presidiare l’incrocio nelle ore di maggior traffico. Il presidio sarà garantito anche nella giornata di oggi e naturalmente domani negli orari di punta, quando la via Emilia è congestionata dal traffico di chi si reca al lavoro e accompagna i figli a scuola. Fino a ieri sera, per fortuna, non si sono registrati incidenti sulla via Emilia in quel tratto, nonostante il semaforo lampeggiante. Per chi transita da lì, è bene ricordare che sono i veicoli che percorrono la via Emilia ad avere la precedenza.