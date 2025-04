Semaforo ’intelligente’ davanti all’aeroporto: "Da fine maggio addio code sulla Statale 16"

Addio alle code sulla Statale 16 provocate dal semaforo di fronte al ’Fellini’. Entro fine maggio verrà completato, grazie all’accordo tra Comune e Airiminum (la società di gestione dell’aeroporto) l’intervento che migliora l’accessibilità. I lavori prevedono l’attivazione di un semaforo pedonale a chiamata per il collegamento di via Losanna e anche la sincronizzazione con l’attuale semaforo sull’Adriatica. Il semaforo sulla statale davanti al ’Fellini’ non sarà più a fasi fisse, cosa che provoca forti rallentamenti sull’Adriatica: quando non ci saranno accessi all’aeroporto resterà verde, facendo scorrere il traffico sulla Ss16. "I lavori per il nuovo semaforo intelligente termineranno entro fine maggio – sottolinea il Comune – Rappresentano l’ultimo importante intervento per la riorganizzazione degli accessi all’aeroporto". Lavori finanziati dai Fondi sviluppo e coesione, che hanno permesso anche di realizzare la maxi rotatoria tra la Ss16 e via Cavalieri Vittorio Veneto.

Da fine marzo è attiva poi la linea bus che collega di sera l’aeroporto con la stazione ferroviaria e la fermata del Metromare a Miramare. Le nuove corse sono state fortemente volute dal Comune (che le ha finanziate con quasi 100mila euro) per risolvere il problema della mancanza di bus per i passeggeri che atterrano di sera. Inoltre dal 12 aprile è disponibile il nuovo biglietto unico – frutto di un accordo tra Trenitalia e Start Romagna – che consente di raggiungere in treno la stazione di Rimini e poi salire sul bus diretto all’aeroporto o, per chi atterra con un volo, proseguire il proprio viaggio in regione utilizzando il treno.