Follia al semaforo: passa quando è già rosso e rischia di causare maxi incidente

Rimini, 15 marzo 2025 – La scena ripresa dalle telecamere in via Chiabrera mette i brividi. Sono le 12,41 di mercoledì. Al semaforo è già scattato il rosso da un paio di secondi, eppure un’auto non si ferma. Tira dritto a tutta velocità e attraversa l’incrocio, proprio mentre due macchine avanzano da via Giangi e via Satta, visto che per loro nel frattempo è scattato il verde.

L’infrazione accertata il 12 marzo dal Vistared in via Chiabrera: incidente evitato per una questione di centimetri

La tragedia viene evitata per un puro miracolo: questione di pochi centimetri... L’infrazione è stata accertata 4 giorni fa. Il filmato è la dimostrazione di come ancora tanti, troppi automobilisti si rendano protagonisti di una delle violazioni più gravi e pericolose. Nemmeno la presenza delle telecamere dei Vistared (che in via Chiabrera e in altre strade di Rimini, è presente da anni), e il rischio di una salata multa, riescono a evitare comportamenti così sconsiderati al volante.

Anche l’anno scorso il numero di multe fatte ai semafori a Rimini è stato, purtroppo, molto elevato. Nel 2024 sono state accertate 12.415 infrazioni, una media di circa 34 al giorno. Tante, tantissime. E se è vero che negli ultimi anni si è registrato un leggero calo delle sanzioni ai kamikase del rosso, il dato resta significativo. Nel 2021 le infrazioni rilevate furono 16.344, l’anno dopo sono scese a 14.185 e nel 2023 sono state 12.462. L’anno scorso sono state in tutto 12.415, appena una quarantina in meno rispetto al 2023. Va anche ricordato che nel corso del 2024 si è aggiunto un nuovo Vistared.

Attualmente gli incroci dove sono posizionati i Vistared sono 8. Quello che fa più sanzioni rimane l’impianto posizionato all’incrocio tra viale Principe Amedeo e via Perseo: 3.278 infrazioni nel 2024. Nella ’classifica’, al secondo posto si piazza il Vistared tra viale Regina Margherita e via Catania (2.676 le infrazioni rilevate). Seguono i Vistared collocati in: piazzale don Giancarlo Ugolini (2.238 le infrazioni in pochi mesi: qui l’impianto è in funzione dal 10 luglio); all’incrocio tra la Consolare di San Marino e via della Gazzella (1494); tra via Siracusa e via Tommaseo (1174); tra le via Chiabrera, Giangi, Satta (651); tra le vie Jano Planco e via di Mezzo (532); infine all’incrocio tra vie Beltramini e via Sacramora (372 sanzioni).

Ai kamikaze del rosso andrebbe ricordato che chi passa con il rosso rischia una multa salata, da 167 a 652 euro, la decurtazione di 6 punti sulla patente e anche la sospensione della patente da uno fino a 3 mesi, nel caso in cui si incorra nella medesima violazione in un periodo di due anni. Ai neopatentati viene raddoppiata decurtazione dei punti fino a un massimo di 12. Ma al di là delle sanzioni previste, chi passa con il rosso rischia seriamente di mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri. Ecco perché in sempre più comuni, anche del Riminese, si è deciso di installare i Vistared negli incroci con più traffico.