Semaforo verde al ‘compartone’ Fabrizio Pecci svela i suoi piani

Il "compartone" è stato approvato martedì sera all’unanimità dal consiglio comunale di San Giovanni. Prende il via così ufficialmente l’iter burocratico che cambierà volto a numerosi ettari del territorio marignanese con opere di interesse pubblico e naturalmente privato. "Dopo mesi di lavoro della amministrazione comunale _ conferma il sindaco Daniele Morelli _ il gruppo di maggioranza ha deciso di portare in consiglio comunale le controdeduzioni al Piano Urbanistico Attuativo del comparto C2-4 depositato dalla proprietà e ringrazio tutti per la grande disponibilità dimostrata su questo tema".

Adesso il tempo stringe, perché la convenzione con il privato, Fabrizio Pecci, proprietario dell’area interessata, dovrà essere firmata, secondo le norme regionali, entro il 31 dicembre 2023. "Realizzeremo circa 9mila metri quadrati di residenziale privato, ma vorrei ricordare a tutti _ dice Fabrizio Pecci _ che tra le opere a nostro carico ci sarà un’ampia circonvallazione che porterà il traffico pesante da e per Tavullia al di fuori del centro abitato di San Giovanni, decongestionando la viabilità. Poi andremo a realizzare un parco da 30mila metri quadrati e ne realizzeremo circa 5mila di edilizia pubblica. Insomma mi pare un’opera importante anche per la collettività. Chiedo solo ora all’amministrazione comunale di collaborare per velocizzare i tempi ed essere pronti, come ci richiedono le norme regionali, entro il 31 dicembre con la convenzione firmata. Vorremmo partire con l’intervento ad inizio 2024".

Dunque vi è stata un’importante riduzione delle aree edificabili rispetto al progetto iniziale, si costruirà su otto ettari rispetto ai 18 totali: "I nuovi edifici privati saranno dei blocchi quadri-familiari con molto verde attorno, che ricuciranno le aree di frangia poste verso le vie Mazzini e Foscolo _ ha ribadito l’amministrazione comunale marignanese _ vengono però confermati gli alloggi ERS (edilizia convenzionata o similare), per i quali verrà redatto uno studio apposito per stabilirne le tipologie più rispondenti alle esigenze della cittadinanza, pensiamo ad esempio alle giovani coppie marignanesi". Nei prossimi mesi la progettazione entrerà nel vivo ma sia l’edilizia pubblica che privata, con i servizi annessi (vedi appunto il nuovo parco) e la nuova viabilità in zona di via Spesso certamente cambieranno volto in modo significativo ad un’ampia fetta del territorio marignanese, ma creando anche posti di lavoro e le premesse per uno sviluppo demografico e dunque del tessuto socio-economico da non sottovalutare in questo periodo di crisi.

Luca Pizzagalli