Semaforo verde, ma i taxisti sono contro l’aumento delle licenze

La battaglia dei taxi si sposta a Riccione. Se a Rimini da mesi Confcommercio spinge per un aumento delle licenze, a Riccione il possibile aumento delle licenze è una novità. "Non facciamo alcuna differenza tra Rimini e Riccione - premette Gianni Indino, presidente di Confcommercio a livello provinciale -. Le problematiche sono le medesime. Da tempo chiediamo che il servizio sia potenziato perché non riesce a fare fronte alle necessità che il territorio pone. Riccione come Rimini ha peculiarità simili seguendo quelli che sono i flussi turistici e in occasione dei grandi eventi, dunque sì, chiediamo che anche a Riccione si proceda con un aumento delle licenze come stabilito dalla circolare ministeriale. Mi auguro che la sindaca Daniela Angelini, da poco rientrata in municipio, si adegui impegnandosi nell’accelerare i percorsi che conducono a un aumento delle licenze".

Ad oggi i taxi a Riccione sono 29 per l’esattezza. Un aumento del 20%, questo il massimo consentito dalla circolare dei ministeri interessati, porterebbe tra le cinque e le sei licenze aggiuntive. La circolare dei dicasteri alle Infrastrutture e Trasporti e alle Imprese e Made in Italy, hanno coinvolto anche la Perla verde motivando la decisione con la vicinanza all’aeroporto. A poter chiedere l’aumento delle licenze possono essere le città capoluogo di regione, quelle metropolitane ed infine quelle con uno scalo aeroportuale. Tuttavia la stessa circolare precisa che spesso gli aeroporti si trovano in comuni piccoli, servendo aree vaste e centri più importanti. Dunque si guarda al territorio più che al comune dove insiste lo scalo. Per il Fellini i ministeri hanno incluso Rimini e Riccione.

In municipio prendono tempo. "Andremo a valutare le possibilità offerte dalla circolare - premette la sindaca Daniela Angelini -. Ad oggi non ci sono decisioni prese". In giunta predicano calma, mentre la cooperativa taxisti è convinta che a Riccione non ci sia la necessità di ampliare i numero delle licenze. "Ad oggi non abbiamo ricevuto lamentele per una eventuale scarsità del servizio a Riccione - premette Danilo Berardi, il presidente della cooperativa taxisti -. Le licenze sono 29 e riusciamo a fare fronte alle esigenze nei momenti di picco della richiesta che si verificano in estate e durante le fiere e le grandi manifestazioni. Quando si rende necessario uniamo i turni per potenziare il servizio".

Insomma, per i tassisti le auto bianche con la scritta sul tettuccio sono sufficienti, ed anzi rischiano di essere troppe. "Il lavoro cambia in modo importante tra l’estate e i resto dell’anno. Durante l’inverno passano periodi in cui si lavora davvero poco".

a.ol.