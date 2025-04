"Sembrano bare": polemica per le panchine del lungomare

Panchine che somigliano a delle bare: è questa l’accusa partita da un post su uno dei gruppi social dedicati a Cattolica. Le sedute incriminate sono quelle del lungomare lato nord che corre fino alle rive del fiume Ventena, per alcuni un po’ troppo simili a dei feretri. Cinquantaquattro panchine tutte uguali su un totale di poco più di un chilometro a costeggiare la spiaggia che va verso Misano.

Per sottolineare la curiosa somiglianza sono stati poggiati su una panca anche una croce e un mazzo di fiori a lutto. L’ironia dei social non si è fatta di certo attendere divisa tra i commenti indignati che ritengono le panchine "orribili" e quelli che tuonano a colpi di "non va mai bene niente". E insieme ai post social è arrivata anche la posizione dell’opposizione per cui la foto "sembra l’interpretazione di una Cattolica morta e messa dentro ad una bara – dice Marco Cecchini, consigliere della Lega – Appena ho visto il post ho subito pensato che il suo autore indirettamente volesse indicare il tracollo che sta vivendo la nostra città. Ci troviamo in un comune con un debito di quasi 17 milioni di euro, il 46 per cento delle entrate viene utilizzato per pagare il personale e le rate dei mutui. Ecco, l’immagine – dice Cecchini – riassume a dovere tutto questo".

Chi la pensa diversamente è invece la Cooperativa dei bagnini di Cattolica, ’responsabile’ della decisione di posare proprio quella tipologia di panchine sul lungomare. Furono infatti gli operatori balneari della zona che va dalla Fontana delle Sirene alla foce del fiume Ventena a proporre e finanziare direttamente quelle panchine, scegliendone la tipologia, i colori, i materiali e le linee in relazione all’ambiente e al clima.

"Mi sembra strano che dopo quasi 3 anni la gente polemizzi proprio ora – spiega Roberto Baldassari della Cooperativa –. Se qualcuno le vuole cambiare non ci sono problemi, che le venga a prendere e ne compri delle nuove, però a sue spese, proprio come abbiamo fatto noi bagnini anni fa. Quella 54 panchine sono normalmente in commercio, comprate e installate di tasca nostra. Queste sono polemiche futili che lasciano il tempo che trovano e non si venga a dire che Cattolica è morta e sepolta perché non è assolutamente così".

Federico Tommasini