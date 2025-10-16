Semilibertà per Giulio Lolli, il pirata della Rimini Yacht. “Un film sulla sua storia”

Rimini, 16 ottobre 2025 – Giulio Lolli, conosciuto dalle cronache come ‘il pirata’, ex imprenditore alla guida della Rimini Yacht e figura controversa rimasta per anni al centro di inchieste e racconti tra legalità e avventura, torna sotto i riflettori. Estradato dalla Libia nel 2019, dove era detenuto dopo una fuga rocambolesca seguita al crac della sua società, ha ottenuto un importante beneficio giudiziario: la semilibertà. Ora è in carcere a Bologna.

A concederla è stato il Tribunale di Sorveglianza, riconoscendo all’uomo un’evoluzione personale significativa. A confermarlo è il suo avvocato, Claudia Serafini, che sottolinea il cambiamento maturato negli anni di detenzione: “Ha fatto un ottimo percorso all'interno del carcere”, spiega il legale, rimarcando come Lolli non sia rimasto inattivo ma si sia anzi impegnato in numerose iniziative.

Secondo Serafini, l’ex imprenditore – condannato per reati fiscali e anche per associazione a delinquere – ha “collaborazioni con attività socioculturali e anche giornalistiche”, prendendo parte a incontri pubblici e momenti di confronto: “Ha fatto convegni in carcere e sta seguendo percorsi universitari”, racconta l’avvocato, delineando il profilo di un detenuto che ha scelto di rielaborare profondamente il proprio passato.

La sua storia, del resto, continua a suscitare un forte interesse mediatico e narrativo. Serafini conferma infatti che “sta per uscire un libro sulla sua vita ed è in corso anche la realizzazione di un film”.