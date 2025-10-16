L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Rimini
CronacaSemilibertà per Giulio Lolli, il pirata della Rimini Yacht. “Un film sulla sua storia”
16 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Semilibertà per Giulio Lolli, il pirata della Rimini Yacht. “Un film sulla sua storia”

E’ nel carcere bolognese della Dozza dove sta scontando un cumulo di pene per associazione a delinquere e reati fiscali. L’avvocato: “Da detenuto ha fatto un ottimo percorso”

Giulio Lolli in semilibertà: l'ex imprenditore dopo il crac della Rimini Yacht è stato a lungo anche in Libia dove è stato arrestato nel 2017

Giulio Lolli in semilibertà: l'ex imprenditore dopo il crac della Rimini Yacht è stato a lungo anche in Libia dove è stato arrestato nel 2017

Rimini, 16 ottobre 2025 – Giulio Lolli, conosciuto dalle cronache come ‘il pirata’, ex imprenditore alla guida della Rimini Yacht e figura controversa rimasta per anni al centro di inchieste e racconti tra legalità e avventura, torna sotto i riflettori. Estradato dalla Libia nel 2019, dove era detenuto dopo una fuga rocambolesca seguita al crac della sua società, ha ottenuto un importante beneficio giudiziario: la semilibertà. Ora è in carcere a Bologna.

A concederla è stato il Tribunale di Sorveglianza, riconoscendo all’uomo un’evoluzione personale significativa. A confermarlo è il suo avvocato, Claudia Serafini, che sottolinea il cambiamento maturato negli anni di detenzione: “Ha fatto un ottimo percorso all'interno del carcere”, spiega il legale, rimarcando come Lolli non sia rimasto inattivo ma si sia anzi impegnato in numerose iniziative.

Secondo Serafini, l’ex imprenditore – condannato per reati fiscali e anche per associazione a delinquere – ha “collaborazioni con attività socioculturali e anche giornalistiche”, prendendo parte a incontri pubblici e momenti di confronto: “Ha fatto convegni in carcere e sta seguendo percorsi universitari”, racconta l’avvocato, delineando il profilo di un detenuto che ha scelto di rielaborare profondamente il proprio passato.

La sua storia, del resto, continua a suscitare un forte interesse mediatico e narrativo. Serafini conferma infatti che “sta per uscire un libro sulla sua vita ed è in corso anche la realizzazione di un film”.

