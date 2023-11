Semina il caos a Borgo marina. Danneggia le auto in sosta e aggredisce i poliziotti

Un paletto in mano per danneggiare le macchine parcheggiate, e un martello nascosto nello zaino. Questo l’equipaggiamento di un 47enne italiano che l’altro ieri è stato arrestato a borgo Marina dagli agenti della polizia di Stato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’allarme è scattato attorno alle 14.45 di lunedì scorso quando lo scalmanato è stato notato dai residenti mentre si aggirava in corso Papa Giovanni XXIII con in mano un paletto divelto dalla strada. L’uomo ha iniziato a prendersela con le vetture in sosta lasciandosi alle spalle una scia di danni. Quindi, non pago, ha rivolto l’attenzione contro un malcapitato che stava per salire in macchina. Diverse le segnalazioni piovute nel giro di pochi minuti al numero unico di emergenza. Sul posto si sono quindi precipitate le Volanti, con i poliziotti che si sono messi immediatamente alla ricerca dell’esagitato, riuscendo a rintracciarlo nel giro di poco. Alla vista delle divise, il 47enne ha perso completamente la testa e si è scagliato anche contro gli agenti che, non senza difficoltà, sono riusciti a farlo salire sulla macchina di servizio e ad accompagnarlo in piazzale Bornaccini per l’identificazione. A quel punto, a seguito della perquisizione, dal suo zaino, è saltato fuori un martello della lunghezza di 26 centimetri. Il tutto gli è valso le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre alla denuncia a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere. Ieri mattina è stato accompagnato in tribunale dove è stato processato per direttissima.

In manette è finito anche uno straniero irregolare, che sabato scorso ha tentato di portare via della merce da un negozio di abbigliamento del centro commerciale ’Le Befane’ nascondendola nello zaino. Dopo essere stato scoperto, ha cercato di raggiungere l’uscita spintonando e aggredendo il personale addetto alla sicurezza del punto vendita. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia di Stato di Rimini, che lo hanno fermato, rinvenendo nel suo zaino una felpa danneggiata e priva della placca antitaccheggio dal valore di 80 euro. La merce è stata restituita ai titolari del negozio, mentre l’uomo è stato accompagnato in Questura.