Semina il caos nel cantiere poi ferisce un poliziotto

Discutono con il capo cantiere per farsi dare gli arretrati, la lite degenera e interviene la polizia di Stato. L’episodio è avvenuto venerdì a Miramare, dove due egiziani si sono presentati in un cantiere, iniziando a reclamare per ottenere il pagamento degli stipendi non ancora saldati. Sono volate parole pesanti e minacce, specie all’indirizzo del capo cantiere, che ha allertato la questura. Ma l’arrivo delle divise non è bastato a placare uno dei due egiziani, un 23enne: ha continuato a inveire contro tutti, persino contro i poliziotti. Gli agenti gli hanno chiesto i documenti e lui si è rifiutato. A fatica i poliziotti sono riusciti a farlo salire in auto, dove lo scalmanato ha aggredito un agenti. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.