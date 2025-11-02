Seminano il caos nel bar: botte a clienti e carabinieri. Due giovani in manette

Serata di Halloween agitata a Novafeltria. Due giovani, un 33enne del posto e un 27enne originario di Rimini ma residente a San Marino, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver seminato il caos per ben due volte in un locale e dopo una serie di aggressioni culminate con il ferimento di un militare. I fatti si sono verificati tra le 20.30 e le 21, ma i primi segnali di tensione erano emersi già intorno alle 19, quando al numero di emergenza 112 erano giunte varie chiamate di cittadini che segnalavano una lite scoppiata all’esterno di un bar in piazza Vittorio Emanuele II. Le pattuglie dei carabinieri di Novafeltria sono intervenute subito, raggiungendo in pochi minuti il locale. Al loro arrivo, hanno trovato sedie e tavoli rovesciati all’esterno del bar e un uomo ferito con il volto tumefatto e gli occhiali rotti, che ha raccontato di essere stato aggredito da uno dei due giovani. I due aggressori nel frattempo si erano allontanati – a piedi – verso un’abitazione non distante, e i carabinieri, dopo aver raccolto le prime testimonianze, avevano lasciato il posto. Intorno alle 20.30 una nuova segnalazione ha però allertato nuovamente la centrale operativa: gli stessi individui erano tornati nel locale, visibilmente alterati e nuovamente aggressivi, creando panico tra i clienti. Quando le pattuglie sono tornate in piazza, uno dei due stava tentando di colpire un giovane all’interno del bar. I carabinieri hanno cercato di ricondurre alla calma i due uomini, intimando loro di fermarsi e di esibire i documenti per essere identificati. Le richieste, però, sono cadute nel vuoto. Uno dei militari, avvicinatosi per bloccare il 27enne, è stato aggredito alle spalle dall’altro uomo, che lo ha colpito con violenza alla mano sinistra, procurandogli una ferita lacero-contusa. Solo grazie all’intervento degli altri militari presenti si è riusciti a immobilizzare entrambi e a porre fine alla colluttazione, che si era nel frattempo spostata anche fuori dal locale. I due uomini sono stati arrestati in flagranza e condotti in caserma a Novafeltria, dove sono rimasti in camera di sicurezza per tutta la notte. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il pubblico ministero di turno ha disposto il trattenimento dei due fino all’udienza per direttissima. Il militare ferito è stato visitato dai sanitari e dimesso con una prognosi di alcuni giorni, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause all’origine delle aggressioni iniziali.